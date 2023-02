Mulher acusada de matar marido e esconder corpo em freezer responderá por três crimes

A informação foi divulgada nesta terça-feira (7) pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC)

A mulher acusada de matar o marido e esconder o corpo dele dentro de um freezer em Lacerdópolis, no Oeste catarinense, virou ré e vai responder por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (7) pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). A mulher segue presa preventivamente.

A denúncia detalha que o corpo de Valdemir Hoeckler, de 52 anos, foi localizado em 19 de novembro, cinco dias após o crime, enrolado em um lençol e coberto por alimentos e bebidas.

Após o homicídio, conforme o órgão, Cláudia Tavares Hoeckler, 40 anos, escondeu o corpo em um freezer na área de serviço anexa à cozinha da casa onde os dois moravam. No dia seguinte, registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do marido, mobilizando amigos, vizinhos, policiais civis e militares e bombeiros nas buscas.

O delegado Gilmar Antônio Bonamigo informou ao g1 SC, ainda durante as investigações policiais, que o corpo estava escondido embaixo de refrigerantes que foram oferecidos a bombeiros que ajudavam nos trabalhos.

“Com a declaração falsa, a denunciada alterou a verdade sobre a morte da vítima e a ocultação de seu cadáver, fatos juridicamente relevantes para a investigação criminal”, conclui a denúncia.

O crime



A denúncia detalha que Cláudia teria dopado o marido com medicamentos, em 14 de novembro de 2022, para que ele dormisse. Depois, ela o amarrou pelos pés, pernas e braços até imobilizá-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Colocou também, segundo o texto, uma sacola plástica na cabeça da vítima e a firmou com uma borracha, impedindo a passagem de ar.

“Ela agiu com brutalidade fora do comum e notável contraste com o mais elementar sentimento de piedade, submetendo a vítima a sofrimento desmedido e desnecessário”, diz a denúncia.

Advogado da investigada, Marco Alencar afirmou, durante o inquérito, que a morte foi motivada por supostos episódios anteriores de violência doméstica (nota completa no final da matéria). “Uma mulher maltratada e violentada, física e psicologicamente, que para preservar sua vida, matou”, disse.

Nota da defesa



A defesa de Claudia Tavares Hoeckler esclarece que ela se entregou à polícia nesta segunda-feira e esta à disposição da autoridade policial. O depoimento dela esta marcado para amanhã. Cláudia se entregou espontaneamente mesmo sabendo que contra ela existia uma ordem de prisão.

Claudia foi ouvida na sexta-feira passada e respondeu a todas as indagações da autoridade policial — inclusive se submeteu a um exame de corpo de delito. É preciso esclarecer que ela também permitiu a entrada dos peritos à sua casa. Esse acesso seria realizando nesta segunda com a presença dela, mas a polícia acabou por ingressar na residência durante a noite de sábado, tendo encontrado o cadáver de Valdemir Hoeckler.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A defesa, por fim, esclarece que Cláudia, em momento algum, obstruiu, absolutamente, a ação das autoridades constituídas.

Marco Alencar, advogado de defesa