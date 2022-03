Mulher acorda nua em cama de desconhecido e tem pertences queimados

De acordo com o suspeito, ele conheceu a jovem em um baile funk na comunidade. Ele ainda afirma que além de bebidas, também usaram loló

Na última quarta-feira, 2, uma mulher de 20 anos além de ter sido estuprada, teve suas roupas, documentos, celular e outros pertences queimados pela esposa do agressor. O crime aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme a vítima relatou à polícia, ela tinha saído de casa no dia anterior para fazer a entrega de alguns documentos a seu ex-namorado. Ao chegar no local combinado, perguntou a algumas mulheres que estavam em um bar da região se haviam visto o homem por lá. Como disseram que sim, a vítima decidiu permanecer no estabelecimento e beber com as demais.

O irmão do ex-namorado, apareceu, nesse meio tempo, e ela entregou os pertences a ele e continuou bebendo no bar. Segundo ela, com o passar do tempo ela perdeu a memória e só se lembra de acordar nua na cama de um homem desconhecido de 24 anos.

Nus, a dupla estava dormindo quando a esposa do suspeito de cometer o estupro chegou. A mulher, de 32 anos, trabalha a noite e ao chegar em casa, avistou a vítima nua e por vingança ateou fogo em todos os pertences dela, incluindo as roupas. A mulher agrediu a vítima e a arrastou para fora da casa.

Um vizinho, que testemunhou a situação da jovem, ofereceu uma par de roupas a ela, que aceitou e foi encaminhada ao Hospital de Contagem para fazer exames, tratar escoriações e ser monitorada.

O suposto autor do crime afirma que a relação sexual com a mulher foi consentida por ela, sem preservativo. De acordo com a versão dele para a Polícia Militar, ele conheceu a jovem em um baile funk na comunidade. Ele ainda afirma que além de consumirem bebidas alcoólicas, também usaram loló. Com machucados no rosto, o suspeito foi levado para receber atendimento médico.

A autora das agressões foi presa, bem como seu marido, por vias de fato, violência doméstica e o possível estupro.

O caso foi encerrado na delegacia de Plantão Virtual.