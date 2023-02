Mulher acha R$ 75 mil na rua, devolve e se surpreende com ‘recompensa’

Agora, ela está sendo recompensada pela boa ação, mas por meio de uma vaquinha virtual que já arrecadou mais do dobro do que ela achou

Uma mulher que andava a caminho do trabalho encontrou uma bolsa contendo US$ 15 mil (cerca de R$ 75 mil), no estado norte-americano do Michigan. Apesar de precisar do dinheiro por estar em uma situação vulnerável, Diane Gordon localizou os donos da quantia e a devolveu.

Agora, ela está sendo recompensada pela boa ação, mas por meio de uma vaquinha virtual que já arrecadou mais do dobro do que ela achou -ainda que ela diga que não fez mais do que a obrigação.

Desde fevereiro do ano passado, quando seu carro quebrou, Diane caminhava por volta de 4 km até o mercado onde trabalha. O achado ocorreu em 21 de janeiro. “Olhei para o chão e encontrei um saco plástico com uma grande quantia de dinheiro dentro”, disse ela à emissora Fox. Por mais que a quantia fosse impressionante, Diane afirmou que a ideia de ficar com ela não passou pela cabeça. A trabalhadora acionou a polícia para identificar os donos do dinheiro.

“Dentro da sacola também havia cartões de casamento, eram presentes de um casamento ocorrido naquele dia”, relatou o tenente Matthew Ivory. Os recém-casados foram localizados e receberam o dinheiro de volta.

No entanto, os policiais do departamento de White Lake ficaram comovidos com a boa ação de Diane, que poderia ter usado o valor encontrado para consertar seu carro. “Os netos têm eventos esportivos para os quais ela não pode ir dirigindo para vê-los”, disse Ivory.

Os agentes, então, iniciaram uma campanha no site GoFundMe para arrecadar R$ 50 mil, que seriam destinados ao reparo do veículo de Diane. A meta foi alcançada rapidamente e, até o momento, quase R$ 200 mil já foram acumulados, mais que o dobro da quantia achada pela mulher na rua.

Emocionada, Diane afirmou não entender o que fez para merecer essa atenção: “Estou chocada. Quero dizer, eu não fiz nada de especial. Se você encontra algo que não lhe pertence, você não guarda.”