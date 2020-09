Motoristas confundem dirigível com nave espacial; vídeo

Em Nova Jersey (EUA), motoristas ficaram assustados após presenciarem um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI). Alguns vídeos da suposta nave movimentaram as redes sociais nesta semana.

No vídeo, o suposto OVNI fez um voo perto de uma estrada e assombrou os americanos. Porém, ao objeto era um dirigível da Goodyear que sobrevoava o MetLife Stadium durante uma partida de futebol americano.

Passado o susto, os moradores da região se tranquilizaram ao descobrir que o ONVI era apenas um dirigível que tirava fotos aéreas da partida.

Confira o vídeo.

I still can’t believe a UFO was spotted in New Jersey today! pic.twitter.com/ipi8S3caSz

— 🤮 (@YoSoyHendejo) September 15, 2020