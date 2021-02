Motorista tenta fugir com corpo da vítima após atropelá-la

PUBLICIDADE

O motorista de uma caminhonete foi preso, na madrugada desse domingo (7). Ele é acusado de matar um motociclista atropelado e tentar fugir com o corpo da vítima na caçamba do veículo.

O caso ocorreu durante a noite de sábado (6), na Avenida Doutor Meirelles, no Jardim dos Ipês, em Cuiabá-MT. Segundo a Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), o motorista foi preso ao retornar ao local do acidente.

Ainda de acordo com o agrupamento, os policiais localizaram o suspeito após receber uma denúncia de que um motorista carregava um corpo na caçamba do veículo e circulava na região.

Segundo a polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O suspeito, de 43 anos, foi conduzido à Central de Flagrantes. A vítima, Fábio Pereira Andrade, de 30 anos, foi encontrada na carroceria do veículo do suspeito, já sem vida.