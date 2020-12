Motorista invade edifício residencial e bate o carro contra apartamento

PUBLICIDADE

Um motorista, de 27 anos, perdeu o controle do carro, invadiu um prédio residencial e atingiu a parede de um apartamento na madrugada desta terça-feira (8). O jovem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com o apoio da Polícia Militar. De acordo com a corporação, ele estava desorientado e chegou a perder a consciência durante.

O acidente ocorreu entre 3h e 4h, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jovem perdeu o controle do carro, um Fiat Palio de cor prata, e atravessou o muro do prédio residencial. Em seguida, o veículo caiu em direção ao primeiro andar, que fica abaixo do nível da rua. Por fim, o carro atingiu a parede de um dos apartamentos, onde parou.

O motorista foi retirado do veículo pelos próprios moradores do edifício. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros o levou até o Hospital Municipal de Contagem, onde recebeu atendimento médico.

A equipe encerrou a ocorrência às 7h15, mas o carro ainda não havia sido retirado do prédio por ausência de um caminhão-muque no pátio do Detran de Contagem.