Motorista embriagado é preso após atropelar pedestre e agredir policiais em AL

Segundo os militares, o homem estava visivelmente sob influência de álcool e apresentava um comportamento agressivo

Em Arapiraca, um motorista de 29 anos tentou fugir da polícia, resistiu à prisão e ainda agrediu e ameaçou os militares. O caso aconteceu na terça-feira (26).

De acordo com relatos da polícia, o homem estava visivelmente sob influência de álcool e apresentava um comportamento agressivo. Ele teria atropelado um pedestre e conduzido seu veículo em alta velocidade, realizando manobras perigosas nas vias.

As autoridades tentaram inicialmente ordenar que o motorista parasse, mas ele optou por desobedecer à ordem. Isso levou os policiais a iniciar uma perseguição, que só foi interrompida quando as viaturas colidiram com o carro que o suspeito estava dirigindo.

Mesmo após sua prisão, o indivíduo continuou demonstrando resistência e, de forma agressiva, agrediu os policiais com chutes. Conforme consta no relatório oficial, o motorista chegou a proferir ameaças aos agentes: “Um dia a gente se vê! Vocês vão me pagar”.