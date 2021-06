Motorista é agredido e carro invade residência

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo era conduzido por um motorista de aplicativo que relatou ter sido agredido por um passageiro

Na madrugada de terça-feira (1º), um carro invadiu uma casa e deixou três pessoas feridas, em Joinville (SC). De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo era conduzido por um motorista de aplicativo que relatou ter sido agredido por um passageiro.

Com as agressões, o motorista perdeu o controle do carro e entrou pela parede de uma residência. uma jovem de 15 anos e uma mulher de 45 foram levadas ao hospital.

Segundo a PM, outro morador, de 45 anos, foi atendido pelos bombeiros no local e não precisou ser hospitalizado.

O condutor do veículo, de 42 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Já o passageiro que teria agredido o motorista fugiu do local.