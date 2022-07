Motorista dorme ao volante e causa acidente com dois caminhões em rodovia de Campo Grande

Um motorista, de 30 anos, provocou um acidente entre dois caminhões após cochilar no volante, na BR-262, segundo o Corpo de Bombeiros

Na tarde desta terça-feira, 19, um motorista, de 30 anos, provocou um acidente entre dois caminhões após cochilar no volante, na BR-262, segundo o Corpo de Bombeiros. A batida ocorreu entre as saídas de São Paulo e Sidrolândia, em Campo Grande.

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Wagner Moreira Lopes, o carro perdeu o controle e invadiu a pista contrária.

“[Envolveu] o carro de passeio que estava vindo para Campo Grande e um caminhão de transporte de recicláveis que estava vindo logo atrás. O caminhão-tanque que estava saindo da capital, durante a batida acabou acertando a lateral do transporte de recicláveis”, disse o bombeiro.

Após a colisão, o motorista do caminhão de recicláveis sofreu uma fratura leve na perna sendo atendido pela equipe da concessionária que administra a rodovia. Não houve ferimentos graves, apesar do veículo ficar com a cabine completamente destruída.