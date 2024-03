Motorista de app tranca cliente no carro após não receber o pagamento completo da viagem

Após discussão, o motorista decidiu levá-lo até a delegacia local

Em Anápolis, cidade situada a 55 km de Goiânia, um passageiro ficou trancado dentro de um carro de aplicativo após tentar pagar uma viagem de R$ 27 com apenas R$ 4. Segundo relatos do motorista envolvido, o rapaz solicitou deixar o pagamento para a próxima corrida, porém o aplicativo recusou a proposta.

O motorista, ao chegar na delegacia, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) narrando os acontecimentos. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado pelas autoridades. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) como possível fraude.

De acordo com o relato do motorista no BO, o passageiro informou à polícia que estava a caminho do trabalho e que, inicialmente, havia acertado uma tarifa de R$ 10 pela viagem. Entretanto, durante o episódio, alegou ter pensado possuir uma nota de R$ 10, mas acabou se enganando ao perceber que tinha apenas duas notas de R$ 2.