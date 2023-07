Motorista de app tenta estuprar passageiro em SP

A vítima relatou aos policiais que o motorista trancou as portas e foi para o banco traseiro

Jovem de 25 anos sofre tentativa de estupro durante corrida por aplicativo em Santos, São Paulo. O motorista do veículo expôs seu pênis e ameaçou usar a força para manter relações sexuais.

A vítima conseguiu fugir antes de qualquer ato. O incidente ocorreu após o passageiro chamar o carro de aplicativo no Centro da cidade, após sair de uma balada, com destino ao bairro do Gonzaga.

No meio do trajeto, o motorista mudou a rota, alegando problemas nos faróis, e parou o veículo em uma rua no bairro Vila Mathias.