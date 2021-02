Motorista de aplicativo é morto na zona sul de SP ao tentar fugir de assalto

PUBLICIDADE

Um homem de 62 anos foi morto no início da manhã desta sexta-feira (12) após uma tentativa de assalto na rua Adauto Batista de Lima, no Jardim São Luís (zona sul da capital paulista). Ele era motorista de aplicativo e, durante uma corrida com dois passageiros, foi alvejado enquanto dirigia.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência e, no local, o veículo da vítima, um Logan branco, estava capotado. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), o motorista já estava sem vida, com uma perfuração na região da nuca.

Em depoimento, o casal de passageiros, de 28 e 27 anos, afirmaram que dois homens numa moto abordaram o motorista e anunciaram o assalto, mas ele acelerou e os assassinos dispararam.

Após ser atingido, o homem perdeu o controle do carro, acertou o canteiro central e tombou. Quando a polícia chegou ao local, os passageiros já estavam fora do carro.

O caso foi registrado no 47° DP (Capão Redondo) e encaminhado ao 92° DP (Parque Santo Antônio).

As informações são da Folhapress