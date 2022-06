Motorista bêbado atropela ciclistas em Vicente Pires; homem está preso

Na noite desta quinta-feira, 09, três ciclistas foram atropeladas por um motorista embriagado em Vicente Pires, no Distrito Federal

Na noite desta quinta-feira, 09, três ciclistas foram atropeladas por um motorista embriagado em Vicente Pires, no Distrito Federal. Uma delas está internada em estado grave no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com suspeita de traumatismo craniano.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o condutor envolvido no acidente, de 44 anos, não quis fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez; por isso, foi preso e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).

O acidente aconteceu por volta das 21h50 na Rua 10B, em frente à Chácara 129.

De acordo com uma testemunha, o motorista do Ford Ka branco, que é caseiro e morador da região, seguia com os faróis do veículo apagados e, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle da direção e atingiu as ciclistas.

Ele tentou fugir, mas foi impedido por um motociclista, que o obrigou a voltar ao local do acidente.