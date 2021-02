Motorista atropela e mata mulher e bebê de 6 meses

De acordo com testemunhas, o suspeito saía de uma festa que ocorria na casa do proprietário do veículo

Um motorista atropelou e matou uma mulher, de 41 anos, e um bebê de apenas seis meses, nessa quinta-feira (18). As vítimas estava em uma calçada, em frente a uma casa, quando foram atingidas. O motorista é inabilitado e fugiu logo após o ocorrido. O dono do carro, que emprestou o veículo ao fugitivo, foi preso.

Momentos antes do acidente, Adriana Pereira estava com Bryan Henrique da Silva nos braços. Eles estavam na calçada, em frente à casa dela, no bairro Dona Sílvia, em Sete Lagoas, região Central de Minas Gerais. Adriana trabalhava como babá da criança.

De acordo com testemunhas, o suspeito saía de uma festa que ocorria na casa do proprietário do veículo. O motorista foi comprar bebida alcoólica em um supermercado e dirigia em alta velocidade, quando atingiu as vítimas. O carro transportava cinco pessoas.

Após a colisão, Adriana ficou presa embaixo do veículo e foi retirada por familiares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e constatou a morte de Adriana. O bebê foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A mãe de Bryan trabalhava quando ocorreu o acidente. Ela e outros familiares ficaram em estado de choque diante da situação.

O motorista fugiu logo após o acidente, no entanto, o proprietário do veículo, que emprestou o carro para o suspeito, foi encontrado e preso. A população local se revoltou com a situação e colocou fogo na casa do homem, de 27 anos.

Após ser detido, ele contou que sabia que o motorista era inabilitado, mas mesmo assim emprestou o carro para ele. O homem disse ainda que tentou socorrer as vítimas, mas que a população local estava revoltada e o agrediu com pedaços de pau. Segundo ele, alguém ainda teria efetuado dois disparos de arma de fogo.

Próximo ao local do acidente, a polícia constatou que havia duas cápsulas de bala. Além disso, o carro do suspeito também sofreu perfurações de tiros.

A casa do motorista também foi periciada e celulares e documentos foram recolhidos para investigações. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Sete Lagoas.