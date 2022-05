Motociclista vai a óbito após envolver-se em colisão com trator

Nessa segunda-feira, 09, o CBMDF, atendeu a um ocorrência de colisão entre um trator e motocicleta, deixando um óbito, na Planaltina

Na noite dessa segunda-feira, 09, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a um ocorrência de colisão entre um trator e motocicleta, deixando um óbito, próximo ao Km 230 da DF-260, Zona Rural do Arapoanga, Planaltina, DF.

O motorista da moto, uma Honda Pop 100cc de cor preta, era o senhor M.C.J., com idade não informado, perdeu o controle da direção colidindo com um trator, que estava parado na estrada no momento do acidente.

O senhor A.H.F. era o responsável pela condução do caminhão, não sofreu nenhum ferimento e prestou informações sobre como o acidente ocorreu.

No momento que os bombeiros chegaram ao local o motociclista estava no solo inconsciente, e após avaliarem, foi constatado a ausência de sinais vitais, tendo seu óbito declarado no local.

