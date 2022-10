Motociclista morre em acidente e policial chamado para ocorrência descobre que vítima é o próprio irmão

O acidente aconteceu neste domingo, na Rua Marinha Mendes, no bairro Alto de São Manoel

Um homem morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e bater em uma árvore no canteiro central de uma rua em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. A Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) foi acionada e um dos policiais chamados para ocorrência descobriu que a vítima era o próprio irmão.

A vítima foi identificada como Antônio Carlito de Oliveira, de 30 anos, irmão do sargento Solano, policial que foi acionado para a ocorrência.

“A gente estava trabalhando normalmente, trafegando na área e recebemos a informação de um acidente com vítima fatal. Quando a gente chegou no local, o pessoal informou que era o meu irmão. Eu não tinha conhecimento. Quando eu cheguei ao local é que fiquei sabendo”, lamentou o sargento Solano.

Na moto, havia ainda um passageiro, que foi levado ao Hospital Regional Tarcísio Maia em estado grave após a colisão.

Antônio Carlito de Oliveira foi sepultado no fim da manhã desta segunda-feira (3) sob comoção de amigos e familiares que compareceram ao cemitério.