Motociclista é perseguido, baleado e morto em SP

Os disparos partiram de um automóvel que ‘emparelhou’ o veículo ao lado da vítima

Elismar Sampaio Barreto, também conhecido como ‘Galo Cego’, de 29 anos, morreu após ser perseguido por um carro e baleado, no litoral de São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Ninguém foi preso até o momento.

Nas imagens, ‘Galo Cego’ aparece conduzindo a moto enquanto um carro branco se aproxima. Ao ‘emparelhar’ com a motocicleta, o vidro do automóvel no lado do passageiro é aberto e, na sequência, a vítima é atingida pelos disparos e cai no asfalto.

De acordo com o BO, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu à caminho da UPA.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou, em nota, que a moto e o celular de Eliesmar foram apreendidos. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como homicídio na Delegacia Sede da cidade.