Motociclista é atacado por assaltantes duas vezes no mesmo dia em Santo André (SP)

Ao tomar conhecimento da localização da moto, a vítima do roubo se dirigiu até uma unidade da Polícia Militar, onde recuperou o bem

Paulo Eduardo Dias

São Paulo, SP

Um homem a bordo de uma motocicleta foi atacado por suspeitos duas vezes no mesmo dia, neste domingo (13), em Santo André, no ABC paulista.

De acordo com o boletim de ocorrência, em um primeiro momento, o motociclista teve sua moto Triumph Street 675 roubada por dois homens, e o veículo foi localizado horas depois -não há informações detalhadas sobre esta primeira ocorrência.

Ao tomar conhecimento da localização da moto, a vítima do roubo se dirigiu até uma unidade da Polícia Militar, onde recuperou o bem. O condutor então se dirigia até uma delegacia, onde encerraria o boletim de ocorrência aberto pelo roubo, quando novamente ficou na mira de assaltantes.

Ele estava parado em um semáforo da avenida Capitão Mário Toledo de Camargo com a rua Guarará, na Vila Mazzei, em Santo André, quando quatro homens em duas motos chegaram e anunciaram o assalto.

A ação foi registrada em vídeo por um motorista que transitava pela via.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos fizeram menção de estar armados, com as mãos sob as roupas. A vítima narrou que foi revistada por eles, que apresentaram comportamento violento, inclusive afirmando que o matariam caso fosse policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse instante, um outro motociclista que passava pelo local foi abordado pelo grupo. Ele era um policial de folga. Dois homens foram rendidos por ele no local, e os outros dois fugiram a pé.

Na fuga, um dos homens apontou uma arma para o policial, que disparou contra o suspeito, o atingindo no abdômen -posteriormente se soube que a arma do assaltante era falsa. O homem baleado foi socorrido e levado sob custódia para o hospital Mário Covas. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Um dos assaltantes conseguiu fugir. Os outros dois foram presos.

A Polícia Civil apreendeu a arma utilizada pelo PM e o simulacro que estava com um dos suspeitos. As duas motos em que os quatro estavam foram apreendidas e encaminhadas para o pátio municipal.