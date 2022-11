Yasmin Brunet é vítima de assédio e relata: “Ser mulher é um teste diário”

A modelo relata que mesmo notificando ao segurança sobre o ocorrido nada foi feito e o assediador continuou no local.

Infelizmente mais uma vítima do machismo e falta de senso de alguns homens. Na madrugada desta segunda-feira(14), a modelo e ex-mulher do surfista Gabriel Medina, Yasmin Brunet, utilizou de suas redes sociais para fazer um desabafo e contar que foi assediada.

“Mais uma vez assediada, e sabe o que o cara fala para o segurança? Que eu estou bêbada, que estou inventando. Todo mundo viu, e ele tem coragem de mentir assim”, começou a contar.

Indignada com a falta de atitude do segurança ao ser notificado sobre o fato, a modelo relata que nada foi feito e que o homem continuou no local. “Sabe o que aconteceu? O cara permaneceu no local. O segurança deve ter acreditado nele, né? Porque são homens. Ele [assediador] continuou falando que eu estava inventando.”

Yasmin conta que está extremamente abalada e traumatizada em relação aos homens. “Me segurando para não chorar de ódio por estar mais uma vez nessa situação. Sinceramente, me sinto cada vez mais traumatizada quando homens vêm falar comigo, por causa dessas situações. Um homem jamais vai saber o que é ser uma mulher.”