Motoboy enviou áudio se ‘despedindo’ da esposa após sofrer acidente em cratera

A vítima contou que pensou que não sobreviveria ao ver o sangue saindo da própria perna

O motoboy que sofreu um acidente ao ter o veículo ‘engolido’ por uma cratera em uma rua de Santos, no litoral de São Paulo, enviou um áudio se ‘despedindo’ da esposa ao perceber os ferimentos. O acidente aconteceu na Rua Goiás, no bairro Gonzaga, na quarta-feira (23)

Leandro da Silva Batistela Ferreira, de 25 anos, contou que pensou que não sobreviveria ao ver o sangue saindo da própria perna. “Não sei se vou aguentar”, disse ele, em áudio.

O homem já é motoboy há sete anos e trabalha em uma pizzaria no município, faria mais duas entregas quando foi ‘arremessado’ após a moto ser ‘engolida’ pelo buraco.

Ele sofreu um deslocamento no joelho direito, que bateu na borda da cratera, e passou por cirurgia para a colocação de pinos no membro, na Santa Casa de Santos, onde segue internado.

“Sofri um acidente, amor. Não sei se vou aguentar. Te amo, vida”, disse Leandro, em áudio de ‘despedida’ à esposa dele, Vitória Augusto, de 23 anos, com quem tem três filhos.

Ainda segundo o motoboy, temendo pelo pior, ele ainda ligou para a esposa e pediu para que ela cuidasse dos filhos. “Pela dor na minha barriga [por conta da queda no asfalto] e pelo sangramento na minha perna, achei que não sobreviveria. Não sabia que ficaria bem depois, mas me importei diretamente com eles [naquele momento]”.

De acordo com a vítima, ainda não há previsão de alta pela possibilidade de trombose no membro. Apesar disso, o profissional planeja voltar a trabalhar como motoboy quando estiver fora do hospital. “É a profissão que gosto, e trabalho por eles [a família]. Se a minha perna melhorar, vou voltar”.

Memórias do acidente



Leandro contou que se lembra perfeitamente do ocorrido. “Quando entrei na [Rua] Goiás, acelerei a moto e não tinha visto o buraco. Estava tudo escuro. Quando cheguei mais perto e vi [a cratera], segurei os freios, mas a moto não parou e começou a derrapar. Só fechei o olho, e aconteceu”.

Ainda de acordo com o rapaz, a moto imediatamente foi para dentro da cratera, enquanto ele foi ‘arremessado’ no ar. “Meu corpo passou por cima [do buraco], mas meu joelho acabou batendo na quina, e caí de lado, do outro lado”.

Nas imagens, obtidas pelo g1, é possível ver que o asfalto cedeu momentos antes da moto de Leandro passar pelo local. Logo após a moto ser ‘engolida’ para dentro da cratera, o rapaz aparece rolando no chão com a bolsa utilizada para armazenar os alimentos entregues aos clientes.

O jovem relatou que moradores da rua onde o acidente aconteceu ouviram seus gritos de socorro e chamaram o resgate. Ele afirmou ter sido encaminhado à Santa Casa de Santos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Prefeitura



Por meio de nota, a Prefeitura de Santos explicou que o buraco se abriu no asfalto próximo ao n°50. A emergência urbana da prefeitura acionou imediatamente a concessionária responsável pela rede de esgoto para providenciar o reparo.

A CET-Santos interditou a Rua Goiás e a rota alternativa é feita pelas ruas Armando Sales de Oliveira, Paraguassu e Vahia de Abreu. A comporta do canal 3 teve que ser fechada para evitar que o esgoto da rede comprometida chegue até ao mar.

A prefeitura informou que o prefeito Rogério Santos enviou um ofício à Sabesp solicitando que a empresa repare imediatamente o trecho afetado e também realize todas as obras necessárias na rede adutora, desde a avenida Conselheiro Nébias até o Canal 3, para eliminar totalmente o risco de novos problemas e acidentes na via. Segundo a prefeitura, o município já tinha cobrado várias vezes a empresa para providenciar a execução desses serviços.

A Prefeitura de Santos ainda disse que comunicará o Ministério Público sobre a necessidade de fechamento da comporta do canal 3, devido ao risco ambiental. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que irá multar a Sabesp por contaminação do solo no trecho da Rua Goiás afetado nesta quinta-feira (23). O valor da multa ainda será calculado.

Sabesp



Por meio de nota, a Sabesp informou que o local onde o asfalto cedeu durante a madrugada, nesta parte da rua Goiás, que não faz parte do trecho que passou por obras em 2022. A Companhia auxiliou na retirada da moto e está prestando assistência ao motociclista.

Ainda segundo a Sabesp, a área está sinalizada para isolamento e segurança da região. A Sabesp pede desculpa pelo ocorrido e informou que a manutenção corretiva já está sendo providenciada, em caráter de emergência.

Histórico



Essa não é a primeira vez que o asfalto cede na Rua Goiás, em Santos. Só em janeiro e abril de 2022, foram registradas duas ocorrências com buracos naquela área, ambas com caminhões envolvidos.

Em janeiro, entre os dias 15 e 16, o trecho entre as ruas Goiás e Assis Corrêa foi bloqueado para manutenção da rede coletora de esgoto. Na época, a Sabesp destacou que o tempo do serviço era necessário para poder alcançar o coletor-tronco de esgoto, que fica cerca de 5 metros abaixo da via.

Porém, mesmo com a manutenção, no dia 28 de janeiro as rodas traseiras de um caminhão de coleta de lixo doméstico foram ‘engolidas’ por um buraco que se abriu no asfalto na Rua Goiás, próximo à Avenida Washington Luís. Ninguém ficou ferido.

No dia 1º de abril, um caminhão responsável pela iluminação pública ficou preso em uma cratera e foi necessário um guindaste para auxiliar na remoção do veículo.

Na ocasião, a Sabesp lamentou o ocorrido e esclareceu que tinha dado início ao processo de contratação de obras para a recuperação definitiva das tubulações de grandes diâmetros, que compõem a infraestrutura para coleta dos esgotos da Rua Goiás.