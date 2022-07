Morre mulher baleada pelo ex-marido em condomínio no Recife

O corpo da mulher foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal). A filha dela já recebeu alta e deixou o hospital também nesta terça (12)

José Matheus Santos

Recife, PE

Morreu na noite desta terça-feira (12) a mulher de 48 anos que tinha sido baleada pelo ex-marido na última sexta (8) em um condomínio de Boa Viagem, bairro de classe média alto do Recife.

Ela estava internada desde a sexta em um hospital particular da cidade.

A empresária foi baleada pelo ex-companheiro, que invadiu o condomínio em que ela residia e atirou contra a mulher, a filha dela, de 21 anos, e o namorado da jovem, de 28 anos, que morreu na própria sexta. O autor dos disparos se matou na sequência.

O corpo da mulher foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal). A filha dela já recebeu alta e deixou o hospital também nesta terça (12).

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. De acordo com informações preliminares, a mulher de 48 anos, estaria em processo de separação e o homem, de 50, não aceitava o fim do relacionamento.

Testemunhas disseram que a mulher era empresária e que teria sido o primeiro alvo do atirador. Em seguida, foram baleados a filha dela e o namorado da jovem.

Paredes do hall do quarto andar ficaram com marcas de projéteis. Uma perícia foi realizada no local do crime.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o momento em que o homem entra no prédio pelo portão da garagem.

Funcionários do prédio afirmaram que o homem não tinha autorização para entrar no edifício porque era considerado agressivo.