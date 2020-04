Morre em hospital PM baleado após reagir a tentativa de assalto a comércio

PUBLICIDADE 

Um policial militar morreu na noite dessa quinta-feira após ser baleado durante uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial. O crime ocorreu por volta das 14h30 de quinta-feira (23).

O soldado Fábio Silva de Assis, de 39 anos, deixa a esposa e três filhos. As câmeras de monitoramento flagraram o momento em que os criminosos armados entram no estabelecimento com máscaras de proteção contra o coronavírus. O crime aconteceu em Salvador-BA.

Fábio tentou impedir os suspeitos e acabou sendo alvejado. Os assaltantes fogem em seguida. Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos. O policial era lotado na 58ª CIPM.