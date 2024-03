Moradora encontra cobra pendurada em varal de casa em SC

O réptil em questão era uma dormideira, uma espécie não venenosa

Uma residente de São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina, se deparou com uma cobra pendurada em seu varal, enquanto recolhia as roupas. Felizmente, o réptil em questão era uma dormideira, uma espécie não venenosa, conforme informado pelo Grupo de Operações e Resgate (GOR).

Os socorristas foram acionados na segunda-feira (11) para atender a ocorrência no bairro Tapera. A moradora relatou que ao chegar ao varal se deparou com a serpente, que media cerca de 80 centímetros, entre suas roupas. Imediatamente, solicitou a intervenção do grupo para o resgate do réptil.

De acordo com o biólogo do GOR, Carlos Alberto Rocha, a cobra em questão pertence à espécie dormideira, cientificamente conhecida como Dipsas indica, podendo alcançar até 82 centímetros de comprimento.

Essa espécie de serpente é conhecida por seus hábitos terrestres, embora também possa ser encontrada em árvores. Sua dieta consiste principalmente de lesmas e caramujos.