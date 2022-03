Moradora encontra cobra jararaca dentro de casa e demonstra calma em SP

O animal foi resgatado em segurança e devolvido à natureza, com o auxílio de um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente da cidade

Em sua casa de veraneio em Peruíbe (SP), uma mulher encontrou um filhote de jararaca no quintal, agiu de maneira tranquila e calma. O animal foi resgatado em segurança e devolvido à natureza, com o auxílio de um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, que revelou ter se surpreendido com a postura da mulher.

Priscila Gomes Luiz estava em sua casa quando encontrou o animal. A gerente financeira explicou que a serpente estava no quintal, mas que no entanto, ao notar que se aproximava, assustou-se e seguiu para a lavanderia. Ela confessou ao g1 que neste momento, levou um “leve susto”.

A gerente financeira buscou ajuda profissional imediatamente para fazer a remoção segura do animal para todos.

O biólogo Thiago Malpighi trabalha na Secretaria de Meio Ambiente de Peruíbe, e chegou em poucos minutos ao local.

Antes de encarar a jararaca diretamente, o especialista passou algumas recomendações para Priscila. Ele contou ao g1 que a orientou a impedir que animais domésticos e pessoas chegassem perto do local. Ele ainda pediu que mantivessem contato visual com o animal até que o biólogo chegasse.

Pouco menos de 20 minutos depois, o profissional chegou à casa e realizou a captura da jararaca. De acordo com ele, a serpente é uma Bothrops jararaca ainda filhote, com cerca de trinta centímetros de comprimento.

O animal foi solto em uma área de vegetação nativa no sábado, 12.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calma

Ao g1, o biólogo disse que se surpreendeu com a postura de Priscila, que se manteve calma durante o processo. “Ela já imaginava que era uma jararaca, e ainda assim, de maneira admirável, estava bastante calma”, diz.

Ele ainda pontua que não é comum as pessoas agirem tão calmamente nessas situações.

“Normalmente, ficam agitadas nesses momentos”. Priscila diz que tinha ciência de que o local era propenso ao aparecimento de animais como cobras, e que acha importante não matar tais bichos, mas buscar ajuda.

Thiago destaca que, de setembro de 2021 até esta segunda-feira, 14, participou de cinco resgates de serpentes da mesma espécie na região. O animal é venenoso, e está envolvido em aproximadamente 90% dos quadros clínicos decorrentes de picadas de serpentes no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O biólogo ressalta que, além da postura, a atitude da mulher de buscar ajuda profissional, também foi ideal para a situação. “As pessoas, em vez de matar, devem manter uma distância segura e entrar em contato com profissionais e pessoas habilitadas para ajudarem em situações como essa”, conclui.