Moradora de rua é executada a tiros dentro de barraco no DF

Na madrugada desta terça-feira, 14, uma moradora de rua morreu baleada, em Taguatinga Norte. Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima, identificada como Jeisa, 35 anos, foi alvejada pelo motorista de um carro, que estacionou em frente ao barraco onde ela morava, na QNM 36 — ao lado de um lixão.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PMDF), o local, próximo ao Cemitério de Taguatinga, é usado como depósito de materiais recicláveis.

Jeisa apresentava perfurações na região da cabeça e na perna, com ausência dos sinais vitais, seu óbito foi declarado no local.

O atirador fugiu e não foi localizado. O caso é investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF).

A cena ficou aos cuidados da PMDF até a chegada da Perícia.