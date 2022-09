Morador de rua é preso suspeito de estuprar menina de três anos

De acordo com a Polícia Militar, um adolescente viu o momento em que o suspeito entrou na residência onde a vítima vive e tirou as roupas da menina, que brincava sozinha no terraço

Um morador em situação de rua, identificado como Fabrício Morais Costa, de 34 anos, foi preso na noite de terça-feira (6), por suspeita de ter estuprado uma criança de três anos, no bairro Residencial Primavera, em São Luís. De acordo com a Polícia Militar, um adolescente viu o momento em que o suspeito entrou na residência onde a vítima vive e tirou as roupas da menina, que brincava sozinha no terraço. Em seguida, Fabrício Morais passou a mão na região íntima da menina.

Rússia e China se unem para exibir aliança militar, mas teste foi minguado

O adolescente chamou a mãe da criança e tentou deter o suspeito, que correu na rua. Populares conseguiram capturar o suspeito, que quase foi linchado. Dois policiais militares, que estavam de folga, foram até o local e conseguiram evitar que houvesse um linchamento. O homem foi detido e levado para à Casa da Mulher Brasileira, em São Luís.