Modelos posam nuas em varanda e são deportadas de Dubai

O fotógrafo russo que registrou as imagens também foi detido e terá o mesmo fim de suas artistas

No último sábado (3), 11 modelos posaram nuas na varanda de um apartamento no bairro de Marina, em Dubai. As mulheres, sendo onze ucranianas e oito russas, serão deportadas. O fotógrafo russo que registrou as imagens também foi detido e terá o mesmo fim de suas artistas.

De acordo com informações do Daily Mail, as fotos seriam para um site pornográfico de Israel. Vale lembrar que o governo dos Emirados Árabes Unidos é severo em seu código legal baseado na lei islâmica e já prendeu pessoas por motivos menores.

A pressão popular quase influenciou em uma decisão mais firme. De acordo com o jornal Sun, o produrador-geral de Dubai, Essam Issa al-Humaidan disse que os responsáveis pelo ensaio fotográfico seriam enviados de volta a seus países, sem dar mais detalhes.

A identidade dos envolvidos e responsáveis pela sessão de fotos não foi revelada pela polícia.