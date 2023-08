Modelo morre ao cair do terceiro andar de uma boate

O modelo estava descendo uma escada, e ao tocar no guarda-corpo, inesperadamente, caiu para frente

O modelo Sued de Oliveira, de 44 anos, morreu ao cair do terceiro andar de um mezanino localizado em uma boate na região da Lapa, na madrugada da última segunda-feira (7).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a boate em questão, denominada Street Lapa, está operando sem a devida documentação regularizada e foi interditada desde janeiro de 2021, por representar um risco ao público frequentador, uma afirmação que é contestada pela administração do estabelecimento.

O socorro foi imediatamente prestado por volta das 4 horas da manhã, e Sued foi transportado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Infelizmente, os esforços foram em vão, e ele não resistiu aos ferimentos. A família foi informada do trágico ocorrido apenas às 11 horas, quando seu falecimento já havia sido confirmado. O sepultamento foi realizado hoje, nesta quinta-feira (10).

O episódio está atualmente sob investigação pela 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP), situada na região de Mem de Sá.