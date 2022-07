Modelo filma assédio em hotel: “Louco para fazer amor com você”

A modelo Samen dos Santos usou as redes sociais para denunciar o assédio sofrido no Mariá Plaza Hotel, em Araçatuba (SP)

Em um primeiro momento, o homem disse que ela era linda, mas depois pediu para que funcionários falassem com Samen em seu nome, para saber se ela teria interesse nele.

Diante das negativas da modelo, o assediador foi até ela em uma área de piscinas e o momento foi registrado em vídeo. “Tô louco para fazer amor com você”, disse.

Com o choque da mulher, que manifesta sua indignação, ele pede desculpas repetidamente, chega a chamá-la de “meu amor” e justifica sua atitude dizendo que “é extrovertido”.

“Eu que estou sempre pronta para o embate, paralisei. Naquela hora toda a minha resiliência desapareceu. Eu me senti fraca. Eu me senti mal. A situação mexeu comigo. Mexeu comigo de tal maneira que a única reação que eu tive foi chorar”, descreveu Samen.

A modelo detalhou a abordagem do funcionário que repassou a mensagem do hóspede, que seria um homem importante na região e estaria hospedado na principal suíte do hotel.

“Ele veio e disse ‘moça, você não quer nada? O senhor ali falou que está muito interessado em você, que é dono de fazendas da região, que é muito rico e perguntou qual era seu preço’.”, relatou.