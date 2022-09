Menino que viralizou após desenhar álbum da Copa do Mundo tem sua história contada em jornais e sites internacionais

Publicações do Uruguai, Argentina, Colômbia e até da Índia contaram a história do garoto

Jornais e sites internacionais divulgaram a história de João Gabriel, que ficou famoso após desenhar o próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 por não ter dinheiro para comprar um.

Com a repercussão, ele ganhou o livro oficial, vários pacotes de figurinhas e foi convidado a assistir a convocação para os amistosos da seleção brasileira.

O Clarín, jornal de maior circulação da Argentina, destacou a história do goiano de 8 anos que comoveu diversas pessoas. O Portal Montevideo, do Uruguai, disse que o “álbum artesanal” de João Gabriel viralizou e garantiu uma inesperada chuva de presentes. Um portal da Colômbia reforçou que as imagens do álbum desenhado giraram o mundo nas redes sociais.

Desde que a história ganhou repercussão após publicação da reportagem no g1, João e os pais não param de receber ligações e mensagens de pessoas que se sensibilizaram com a história. A repercussão surpreendeu o garoto.

A história de João Gabriel chamou a atenção de famosos como o goleiro Cássio, que ligou para o menino, e do comentarista e ex-jogador Casagrande, que mandou mensagem para o pai.

“Conversei com o goleiro Cássio, do Corinthians. Ele disse que, se as minhas figurinhas acabarem, é só avisar que manda mais. Foi muito legal falar com ele”, diz João Gabriel.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convidou o garoto para ir ao Rio de Janeiro assistir a convocação para os amistosos da seleção brasileira. João também comemorou a notícia.

“Achei bem bom, nunca andei de avião, mas não estou com medo. Estou muito ansioso para ver o museu”, disse.

O evento vai contar com a presença do técnico da seleção, Tite, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Além de assistir à convocação do amistoso para Gana e Tunísia, a família vai conhecer a sede da CBF, o Museu da Seleção Brasileira.