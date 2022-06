Menino morre após se engasgar com balinha, em Alto Paraíso de Goiás

O pai da criança contou que o filho estava brincando e correndo com a bala na boca no quintal de casa, em Alto Paraíso de Goiás

Na quarta-feira, 08, um menino de 2 anos morreu após se engasgar com uma balinha. O pai da criança, Pedro Quirino, contou que o filho estava brincando e correndo com a bala na boca no quintal de casa, em Alto Paraíso de Goiás, na Região da Chapada dos Veadeiros.

A família achou a criança já sufocada e correu para o Hospital Municipal da cidade. Ele foi atendido na emergência, a direção informou que a criança chegou com quadro de parada cardíaca.

A equipe médica tentou fazer a reanimação, mas o menino não resistiu. O enterro aconteceu na quinta-feira, 9.

Wilson Quirino, avô da criança, disse que ainda não sabe como o neto achou a bala ou quem deu para ele.