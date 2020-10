Menino do meme ‘bigodin finin, cabelin na régua’ morre afogado

PUBLICIDADE

Nessa sexta-feira (23), a internet acordou de luto. Isso porque o jovem Kallebe Souza, de 16 anos, criador do meme “bigodin finin, cabelin na régua” foi encontrado sem vida. De acordo com o G1, o menino desapareceu após mergulhar no rio Uraraí, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com os bombeiros, foram encontrados os corpos de Kallebe e de um amigo que não teve seu nome revelado. A causa das mortes ainda não foi confirmada.

Kallebe e o amigo foram localizados na manhã de hoje em um local próximo de onde desapareceram. Os familiares reconheceram os corpos.

As buscas começaram nessa quinta e terminaram hoje de manhã.

O menino ficou famoso em 2018 após vários MCs de Funk gravarem músicas com a frase que o garoto criou. Mc Bin Laden e Kevin O Chris se manifestaram nas redes socais após o ocorrido.

“Descanse em paz”, escreveu MC Bin Laden