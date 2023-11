Menino de 9 anos toma choque em poste e é salvo pelo pai em GO

Os técnicos constataram que houve uma intervenção não autorizada por terceiros na rede do poste

Um menino de apenas 9 anos desmaiou depois de levar um choque elétrico em um poste de energia na cidade de Itaberaí, localizada no noroeste de Goiás.

Segundo informações da Equatorial Goiás, a concessionária de energia elétrica, uma equipe foi enviada ao local assim que tomaram conhecimento do incidente, no final da tarde de segunda-feira (6). Os técnicos constataram que houve uma intervenção não autorizada por terceiros na rede do poste, o que pode ter causado o choque elétrico que afetou o menino.

A empresa ressaltou que não foi identificado nenhum ponto de passagem de corrente elétrica no poste, minimizando o risco de choque elétrico para outras pessoas na região.