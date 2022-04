Menino de 9 anos é encontrado morto em quintal de casa no ES; polícia investiga o caso

No último sábado, 2, um menino de nove anos foi encontrado, pela avó, morto no quintal de casa em Cachoeiro de Itapemirim

No último sábado, 2, um menino de nove anos foi encontrado, pela avó, morto no quintal de casa em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o laudo de exames para saber qual foi a causa da morte. Não há nenhuma testemunha no momento da morte.

O menino, cujo nome não foi revelado, chegou a ser levado para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), na mesma cidade, mas chegou ao local sem vida. A unidade informou que médicos tentaram reanimar a criança, mas sem sucesso.

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, o resultado dos exames periciais é aguardado. Caso haja constatação de que houve morte violenta, um inquérito será instaurado para apurar o caso.