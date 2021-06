Menino de 8 anos está com moeda presa na garganta e aguarda procedimento médico

Acidente ocorreu por volta das 21h de quarta-feira (9). Na ocasião, Miguel foi até o pai e informou que havia engolido a moeda

Um menino de 8 anos está com uma moeda presa na garganta há 12 horas. Miguel Carvalho Moraes mora no interio de São Paulo com a família. No momento do acidente, o pai da criança realizou a manobra de Heimlich, para que Miguel voltasse a respirar. Mesmo após várias tentativas de desengasgá-lo, a família precisou encaminhar a criança ao hospital para realizar um procedimento de retirada da moeda. As informações são do portal G1

Segundo o pai, Murilo Silva Moraes, de 30 anos, o acidente ocorreu por volta das 21h de quarta-feira (9). Na ocasião, Miguel foi até o pai e informou que havia engolido a moeda. Assustada, a criança já estava sem ar. Em seguida, o pai iniciou a manobra para ver se conseguia retirar a moeda.

Após não ter sucesso nas tentativas de desengasgar a criança, o pai decidiu seguir com o menino para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde ele passou por atendimento médico e fez um raio-x. O exame mostrou que a moeda está localizada na região da garganta.

A criança se queixa de muita dor e não consegue se alimentar. Para retirar o objeto, a equipe médica que realizou o primeiro atendimento solicitou que Miguel fosse transferido para outro hospital, onde a criança pudesse passar por uma endoscopia.

Segundo Moraes, os dados do filho foram inseridos na Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS) e ele aguarda uma vaga para ser transferido para outro hospital ainda nesta quinta-feira (10).

Foto: Arquivo pessoal/Murilo Silva Moraes