Menino de 5 anos morre após cair em poço

De acordo com a família, o garoto brincava com uma amiga no momento da tragédia

Na tarde de segunda-feira (30), um menino de 5 anos morreu após cair em um poço, na cidade de Guaraciaba do Norte (CE). De acordo com a família, o garoto brincava com uma amiga no momento da tragédia.

A vítima foi identificada como Lucas Henrique de Araújo. O garoto brincava com uma menina no Bairro Lagoinha e não percebeu o poço instalado no local.

O menino chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. O corpo da criança foi encaminhado à sede da Perícia Forense de Sobral.

A criança era aluno de uma creche, que divulgou uma nota de pesar sobre ocorrido. “A Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Secretária Evani Teles, lamenta profundamente o falecimento do aluno da creche Pedro Henrique Magalhães, o pequeno Lucas Henrique Araújo. Neste momento de dor, prestamos nossas condolências aos familiares e amigos”, diz a nota.