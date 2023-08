Menino de 4 anos morre após disparo acidental com a arma do pai no RS

A polícia aguarda a realização da perícia para determinar com precisão as circunstâncias do ocorrido

Um menino de apenas quatro anos veio a óbito após sofrer um tiro acidental. Segundo informações da Polícia Civil, a criança teria ido até o carro da família e, de forma inesperada, encontrou um revólver. Conforme apurado, a vítima foi atingida enquanto sua mãe tentava retirar a arma de sua mão. O tiro acabou atingindo a cabeça do menino, causando ferimentos graves. A polícia aguarda a realização da perícia para determinar com precisão as circunstâncias do ocorrido.

A arma de fogo envolvida no incidente não possui registro, o que levanta questões sobre sua procedência e o cumprimento das normas de segurança referentes ao armazenamento adequado de armas. A criança foi imediatamente levada em estado grave para atendimento na Santa Casa da cidade, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os pais do menino foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrada a ocorrência. Devido ao estado emocional em que se encontravam, eles não conseguiram prestar depoimento nesse momento. O caso está sendo apurado pelas autoridades competentes para esclarecer todos os fatos.