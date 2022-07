Menino de 2 anos morre após comer biscoito envenenado

Um garoto, de 2 anos, morreu após comer um biscoito envenenado, na Bahia, ele chegou a ir para um hospital, porém não resistiu

Um garoto, de dois anos, morreu após comer um biscoito envenenado em Rafael Jambeiro, na Bahia. Conforme a Polícia Civil, a criança chegou a ser encaminhada para um hospital, porém não resistiu.

Segundo apurações, o menino estava brincando na sala de casa com uma garrafa pet e ela acabou rolando até um guarda-roupa de um quarto. No cômodo, o garotinho localizou um biscoito, que era usado como isca para matar ratos, e acabou comendo. O alimento estava contaminado com chumbinho.

Após o ocorrido, a Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A mãe e o tio do pequeno podem acabar respondendo pelo suposto crime.