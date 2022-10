Menino de 2 anos é internado com graves queimaduras

Em depoimento à polícia, a mãe da criança contou que o padrasto é o responsável pela agressão

Um menino de 2 anos e seis meses está internado no Hospital da Mulher, em Maceió, após sofrer graves queimaduras pelo corpo na casa em que mora com a família, no Clima Bom. A Polícia Civil investiga o caso.

“A polícia foi acionada e constatou que a criança havia sido queimada ontem. Ela foi então levada para a UPA, e lá a mãe contou várias versões. Somente na delegacia foi que ela disse que o padrasto teria sido o responsável”, disse o conselheiro tutelar.

A polícia fez buscas pelo padrasto da criança, mas não o encontrou. A mãe, até o momento, não é investigada e colabora no inquérito como testemunha.

Não foi informado, no entanto, como a criança foi queimada. O menino foi transferido da UPA para o Hospital da Mulher, por causa da gravidade das queimaduras. Ele permanece internado na ala vermelha do hospital, destinada a casos de urgência e emergência, e deve ser submetido a exame de corpo de delito.

“Ele está chorando bastante, está com o corpo todo machucado. Além da queimadura, que se estende por várias partes do corpo, ele também está com hematomas no rosto. Vamos pedir a transferência dele para o Hospital da Criança”, afirmou.

Assim que receber alta, a criança deve ficar sob tutela de uma das tias.