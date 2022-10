Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quarta (19)

Pesquisa Ipec divulgada na segunda (17) mostrou Lula à frente, com 50% das intenções de voto contra 43% do presidente Jair Bolsonaro

Faltando 11 dias para o segundo turno das eleições, ssta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta quarta-feira (19). Candidatos terão agenda no Centro Oeste e no Sudeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): tem atividades de campanha em Brasília e, às 18h, participa do podcast CD Talks.

Lula (PT): às 10h, participa de encontro com evangélicos em São Paulo.

Com informações da Agência Brasil