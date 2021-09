Menino de 13 anos é aprovado em 1º lugar na Universidade Estadual do Ceará

Além do vestibular da universidade do Ceará, Caio também passou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), acertando todas as questões

O estudante do 1º ano do Ensino Médio, Caio Temponi, de 13 anos, foi aprovado em primeiro lugar em administração no vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O garoto já coleciona várias medalhas em competições de matemática.

Além do vestibular da universidade do Ceará, Caio também passou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), acertando todas as questões.

De acordo com a mãe, a facilidade do filho em aprender ajuda bastante, mas a disciplina do garoto é o que chama a atenção. “Disciplina e estudos. Ele vai ao colégio à tarde e retorna à noite. Pela manhã ele vê aulas de olímpiadas de física e matemática. Essas aulas das olimpíadas não acontecem todos os dias. Fora isso ainda estuda inglês on-line. Tudo com disciplina e dedicação. E ainda dá tempo de brincar”, explicou Laurismara Temponi.

Outra conquista importante do estudante foi a medalha de ouro na Olimpíada de Mayo Nível 1 (até 13 anos), competição de matemática que reúne participantes de 12 países da América Latina, do ensino fundamental e médio.

“Caio não foi apenas o único brasileiro com a medalha de ouro como também tirou a maior nota do exame. Foram 44 pontos, enquanto os segundos colocados chegaram a 34 pontos”, disse a mãe, orgulhosa.

Caio Temponi contou que, apesar de ter passado para administração na Uece, que cursar direito para realizar o sonho de se tornar um juiz federal. “Eu quero ser juiz federal. Eu não decidi ainda o estado em que vou fazer a prova. Talvez na Universidade de São Paulo (USP) ou por aqui mesmo em Fortaleza. Mas, o que eu quero mesmo é fazer direito”, disse o garoto.

O garoto ainda tem um canal no Youtube, onde compartilha seus conhecimentos com seus inscritos. “Eu tenho um canal no YouTube. Eu faço resoluções de questões para ajudar as pessoas. Aquelas que não possuem material educativo como apostilas e livros. Aquelas que participam de olimpíadas e questões do dia a dia de escola mesmo. Fico muito feliz em ajudar as pessoas. Me sinto muito realizado”, finalizou Caio.