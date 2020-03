Menina que desapareceu em praça de Duque de Caxias é encontrada

PUBLICIDADE 

Maria Eduarda de Azevedo da Silva, de 9 anos, foi encontrada por policiais no início da tarde desta segunda-feira (9), na Rodovia Washington Luiz. A menina havia desaparecido na noite do domingo (8), na Praça do Galo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com testemunhas da região, a criança foi levada da praça onde estava por um homem desconhecido. Etyene Azevedo, mãe da menina, estava com a filha no local. Segundo ela, a filha brincou com a irmã mais nova e depois levou a caçula até onde a mãe estava. Em seguida, voltou sozinha para o brinquedo. Pouco tempo depois, quando chamou Maria Eduarda para ir embora, a mãe não encontrou a garota.

“Foi tudo muito rápido. As pessoas que estavam por ali me disseram que ela foi levada por um homem e que chorava enquanto ele a segurava pelo braço. Ele chegou a dizer que era o pai dela. Descreveram esse homem como branco, com um sinal no rosto, aparentando ter 50 anos”, afirmou Etyene.

A família mora em Belford Roxo, no bairro Parque Afonso, três quilômetros de distância de onde a criança desapareceu. O caso é apurado na 60ª DP (Campos Elíseos).