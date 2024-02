Menina é resgatada nas Filipinas quase 60 horas após deslizamento de terra

A menina foi encontrada pelas equipes de resgate, que retiram os escombros com pás e com as próprias mãos em busca de sobreviventes

Nesta sexta-feira (9), equipes de emergência resgataram uma menina, que não teve a idade revelada, que estava há quase 60 horas presa após deslizamento de terra em uma cidade do sul das Filipinas. Até agora, já são 15 mortes confirmadas, mas 100 pessoas seguem desaparecidas. O deslizamento de terra aconteceu na noite de terça-feira (6), na na cidade de Masara, na ilha de Mindanao, a segunda maior das Filipinas. A menina foi encontrada pelas equipes de resgate, que retiram os escombros com pás e com as próprias mãos em busca de sobreviventes. Ela estava coberta de lama, mas não apresentava nenhum ferimento visível. “É um milagre”, declarou o diretor local da agência de gestão de desastres, Edward Macapili, à AFP. “Dá esperança aos socorristas”, acrescentou. Os deslizamentos de terra são frequentes neste arquipélago do sudeste asiático devido a seu terreno montanhoso, chuvas fortes frequentes e desmatamento generalizado provocado pela mineração, agricultura e extração ilegal de madeira.