Menina de 9 anos foi morta após perguntar pela mãe, diz Polícia Civil

PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Civil, a menina de 9 anos que foi morta e enterrada no quintal de casa teria questionado a ausência da mãe. A mulher havia sido assassinada no mês anterior. O principal suspeito dos crimes é o padrasto da menina e marido da mulher.

Cristiane Pedroso dos Santos Arena, de 34 anos, e a filha Karoline Vitória dos Santos Guimarães estavam desaparecidas desde o fim de 2020. O marido de Cristiane, Fabrício Buim Arena Belinato, de 36 anos, foi preso na segunda-feira (8).

Os corpos das vítimas foram encontrados no último dia 2. A Polícia Civil também apreendeu a filha do suspeito, uma adolescente de 16 anos. Os crimes ocorreram em Pompeia, no interior de São Paulo,

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher foi morta no dia 9 de novembro e a filha dela no início de dezembro. A criança teria sido assassinada após perguntar sobre a presença da mãe. Segundo as investigações, a adolescente de 16 anos, filha do suspeito, teve participação no crime. A menina foi asfixiada até a morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe foi morta a facadas. O suspeito afirmou que teria iniciado uma briga com a vítima e desferido um golpe de faca contra a mulher para se defender.