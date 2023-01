Menina de 8 anos é estuprada e família acusa motorista de transporte escolar

Segundo os parentes, foi praticado por um motorista de transporte escolar que atua na cidade

A família de uma menina de 8 anos denunciou que ela foi estuprada em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco. O crime, segundo os parentes, foi praticado por um motorista de transporte escolar que atua na cidade. A Polícia Civil informou que investiga o caso.

A denúncia foi registrada na Delegacia de Palmares, na Zona da Mata Sul do estado, durante o plantão de sábado (14).

O caso foi divulgado pelas redes sociais nesta terça (17). Os nomes do suspeitos e da vítima não serão divulgados para não expor a menor de idade.

A polícia disse, ainda, que trata o caso como estupro de vulnerável. Esse tipo de delito é tipificado quando a vítima tem menos de 14 anos.

“O delegado responsável está apurando os fatos e as diligências estão em andamento para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas”, afirmou a polícia, por meio de nota.

O boletim de ocorrência conta que o crime aconteceu na quarta (11), por volta das 12h30, no Centro da cidade. Na queixa, a avó da vítima informou que a menina relatou ter sido abusada pelo motorista.

Ainda de acordo com o relato da avó, a menina disse que não gostaria mais de de ser transportada na Kombi do suspeito por ele ter praticado crimes desse tipo outras vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A criança, informou a avó, disse que o condutor de transporte escolar parava o veículo em “lugar estranho”, oferecia doces e tocava nas partes íntimas dela.

Uma moradora de Tamandaré, que preferiu não ser identificada, disse que o homem apontado como autor do crime deixou a cidade. Segundo ela, o homem usa uma Kombi particular e leva as crianças para uma escola da rede privada.

“Tudo começou com um desaparecimento. Ele é uma pessoa conhecida aqui. Ele saiu de casa no domingo (15) e depois a gente descobriu que ele estava sendo acusado de abusar da criança”, declarou.