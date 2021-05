Menina de 6 anos morre após ser estuprada por padrasto

A mãe contou aos policiais que seu marido pediu para menina buscar uma gaiola com um pássaro no quintal da casa. A criança deixou a ave fugir e isso irritou o padrasto

Na última sexta-feira (14), uma menina de 6 anos deu entrada em um hospital de Ecoporanga (ES), com crises convulsivas e lesões no corpo. Na ocasião, a mãe da criança relatou que ela havia caído de bicicleta. No domingo (16), a garota teve morte cerebral.

No hospital, a equipe médica constatou que menina havia sido espancada e estuprada. A polícia foi acionada e a mãe da criança confessou que o marido dela havia agredido a menina, o padrasto da criança.

O padrasto foi preso e encaminhado ao o sistema prisional. A mãe da criança também foi presa por omissão. Os dois estão à disposição da Justiça