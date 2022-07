Menina de 5 anos morre ao ser atropelada pelo pai em oficina em MT

A menina Clarice Storch, de 5 anos, morreu após ser atropelada pelo pai, enquanto ele dava ré em uma caminhonete

Nesta quarta-feira, 20, a menina Clarice Storch, de 5 anos, morreu após ser atropelada pelo pai, enquanto ele dava ré em uma caminhonete, em Água Boa, a 730 km de Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, a menina estava na oficina do pai, que fica no Bairro Industrial. Ele, com 32 anos, contou à polícia que não havia visto a filha próximo ao veículo.

A garota foi socorrida às pressas e encaminhada para o Hospital Regional de Água Boa, mas não resistiu aos ferimentos.

A Escola Municipal Cantinho da Alegria, onde Clarice estudava, decretou luto nesta quinta-feira, 21, e suspendeu as aulas.