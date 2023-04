Menina de 4 anos morre em UPA com sinais de estupro

A criança tinha sido internada na última sexta-feira após apresentar os mesmos sintomas estomacais. Ela foi atendida e liberada na manhã de sábado

Uma menina de quatro anos morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (9). De acordo com a Polícia Militar, os médicos informaram que o corpo da criança apresentava sinais de estupro.

Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima foi internada no início da manhã com náuseas e vômito. No fim da tarde, a criança ficou em observação sob os cuidados da mãe. Quando o médico retornou, encontrou a menina morta. A mãe alegou que não viu o que aconteceu pois estava mexendo no celular.

A equipe médica tentou reanimar a criança, mas sem sucesso. Os médicos alegaram que foram constatados fortes indícios de violência sexual nas partes íntimas da vítima. Em seguida, acionaram a polícia.