Estimativa de alta para o PIB de 2023 passa de 0,90% para 0,91% no Focus do BC

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central mostrou avanço no cenário de crescimento econômico neste ano. Para os anos seguintes, porém, houve recuo das estimativas do mercado financeiro. A mediana para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 subiu de 0,90% para 0,91%, contra 0,89% há um mês. Considerando apenas as 39 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023, por sua vez, subiu de 0,85% para 1,0%.

Para 2024, o Relatório Focus mostrou mudança na perspectiva de crescimento do PIB de 1,48% para 1,44%, contra 1,50% de um mês atrás. Considerando apenas as 37 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2024 permaneceu em 1,50%

Em relação a 2025, a mediana diminuiu para 1,76%, de 1,80% há uma semana e há um mês. O Boletim ainda trouxe a estimativa para 2026, que permaneceu em 1,80%, ante 1,98% de quatro semanas antes.

O Banco Central elevou sua estimativa para o crescimento do PIB deste ano de 1,0% para 1,2% no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do mês passado.

Já na grade de parâmetros divulgada em março pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, a estimativa do governo para a expansão da atividade em 2023 passou de 2,1% para 1,61%.

Estadão conteúdo