Menina de 3 anos e médica denuncia suspeita de estupro

Após apresentar indícios de estupro, uma menina de 3 anos morreu na tarde desta segunda-feira (3), na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com as autoridades, o caso aconteceu por volta das 15h30, na localidade conhecida como “Vila São Pedro”, na zona rural de Formosa do Rio Preto.

A menina foi socorrida com vida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde foi atendida, medicada e intubada. Entretanto mesmo com os procedimentos, a criança não resistiu. O corpo dela vai passar por necropsia na terça-feira (4).

As investigações sobre a morte da menina já começaram, mas o estupro só será confirmado com o resultado da necropsia. Os pais dela já foram ouvidos nesta terça e negam o estupro.